Глава округа Пушкинский посетил обновленное здание детской школы искусств в Ивантеевке

В феврале этого года после капитального ремонта открыт Ивантеевский филиал «Пушкинской детской школы искусств». Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов посетил обновленное здание, оценил, как сейчас проходят занятия в школе, пообщался с педагогами и учениками. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы создаем более комфортные условия для того, чтобы наши дети занимались искусством. Каждый год мы приобретаем новые музыкальные инструменты, открываем новые отделения, ставим перед педагогами достаточно амбициозные задачи. Это здание удобно для того, чтобы дети здесь занимались, оно позволяет нам в одном месте консолидировать достаточно много направлений», — прокомментировал Максим Красноцветов.

Работы проведены в рамках национального проекта «Культура». В обновленном здании произведена замена кровли и инженерных коммуникаций. Капитально отремонтированы помещения, обновлен фасад.

Здание позволит увеличить число обучающихся до 600 человек, открыть новые отделения по хореографическому творчеству, декоративно-прикладному искусству, дизайну, керамике и школу креативных индустрий.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.