Глава округа Пушкинский оценил ход работ по реконструкции парка в Ивантеевке

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов провел выездную встречу, на которой вместе с коллегами оценил ход работ в рамках второго этапа реконструкции городского парка культуры и отдыха в Ивантеевке. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Общая готовность объекта — порядка 90%. Работы ведутся на площади около 20 га. В рамках второго этапа предусмотрено обустройство дорожно-тропиночной сети, создание деревянного настила с лежаками, пляжа с кварцевым песком и теневыми навесами, детских и спортивных площадок, беседок, в парке появится павильон семейного ресторана, зона барбекю, площадка для выгула собак. Вся территория будет оснащена системой «Безопасный регион».

Работы на территории парка планируют завершить летом этого года.

Реконструкция выполняется по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.