Глава округа Луховицы провел праздничную встречу с ветеранами

Встречу приурочили к 68-летию города. На нее были приглашены активисты окружного Совета ветеранов, те, кто участвовали в становлении и развитии города. Представители старшего поколения собрались в неформальной обстановке за праздничным столом, чтобы поздравить друг друга и напутствовать молодое поколение луховичан.

«Мы благодарны главе округа и администрации за то, что к старшему поколению в Луховицах такое внимательное и доброе отношение, ведь это мы стояли у истоков рождения и становления нашего города. Ветераны, заслуживают самых добрых слов, и хочется пожелать им быть здоровыми и энергичными, а молодому поколению — благополучия, по крупиночке вносить личный вклад в дальнейшее развитие города», — сказала председатель луховицкого Совета ветеранов Ольга Терехова.

На встрече глава округа Сергей Тимохин поблагодарил ветеранов за вклад в развитие города и отметил, что они, несмотря на преклонный возраст, по-прежнему участвуют в общественной жизни Луховиц, передают славные трудовые традиции и вносят большой вклад в воспитание молодежи. Благодаря этому, город не стоит на месте. На его территории капитально ремонтируются школы, реконструируются спортивные объекты и появляются благоустроенные зоны отдыха.

«Это отцы-основатели — те, кто собственноручно, упорным и непростым трудом делал этот город: улицы, дома, школы. Приятно с ними поговорить, поздравить и поблагодарить за труд, послушать напутствия, отчитаться, что мы сделали», — отметил глава.

Сергей Тимохин вручил ветеранам юбилейные медали в честь 80-летия Великой Победы. Награды получили Татьяна Адаева, Надежда Алешина, Людмила Приступа, Иван Шмарев и Татьяна Донская.

Праздничную встречу дополнил концерт. Ветераны спели знакомые песни вместе с местными артистами, получили заряд бодрости и позитива.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина – ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ – ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.