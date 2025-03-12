Глава округа Лосино-Петровский вручил ветерану ВОВ медаль «80 лет Победы»

Глава округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав совместно с депутатом Госдумы РФ Александром Толмачевым вручил медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» ветерану ВОВ Римме Михайловой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Римма Павловна Михайлова родилась в Алтайском крае. Когда началась война, ей было всего 10 лет. На правах старшего ребенка в семье она взяла на себя ответственность за своих двух младших сестер и брата. Жизнь была тяжелой, в стране был голод.

После окончания войны Римма Павловна пошла работать на ткацкую фабрику, вышла замуж и родила двоих дочерей.

Сейчас ветеран Великой Отечественной войны проживает в Лосино-Петровском вместе со своими детьми, которые с большим трепетом и заботой ухаживают за матерью.

«Благодарю Римму Павловну и ее дочь Ларису за теплый прием и дружескую беседу. Время, проведенное рядом с участниками войны и тружениками тыла, по-настоящему ценно», — поблагодарил Сергей Джеглав.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте (https://may9.ru/) и в Telegram-канале (https://t.me/may_9_ru).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.