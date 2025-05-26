Глава Котельников Михаил Соболев встретился с представителями бизнеса округа

В преддверии Дня российского предпринимательства глава городского округа Котельники Михаил Соболев встретился с представителями бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вместе они обсудили в неформальной обстановке, что важно бизнесу сегодня, обменялись мнениями по текущим тенденциям экономики. В наше время становится важным, чтобы между властью и бизнесом был живой, честный диалог, ведь вместе находить решения общих задач быстрее и эффективнее.

Место встречи выбрали не случайно: «Белая Дача Трейдинг» — крупнейший завод в России по переработке зеленых салатов, овощей и фруктов, является якорным предприятиям в городе.

Михаил Соболев вручил участникам мероприятия памятные награды, отметив вклад каждого в развитие региона.

Такие встречи стали уже традицией. Практика взаимодействия с малым и крупным бизнесом будет лишь укрепляться. Предприниматели меняют историю города, внедряют новые идеи и помогают реализации потенциала жителей города Котельники.

У каждого своя история, свое дело, но всех бизнесменов округа объединяет одно — целеустремленность и желание развиваться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.