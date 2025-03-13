Девятый региональный этап II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России» по теме «Воспитание новых поколений» стартовал сегодня, 13 марта 2025 года в Иваново. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

Основные направления работы этих Региональных дней: развитие молодежной политики; развитие малых городов и создание условий для самореализации молодежи.

Участники Форума со всей страны обсудят вопросы сохранения привлекательности региона для молодежи, а также поделятся уникальными региональными мерами поддержки молодых семей и семей с детьми, опытом проведения культурных событий, фестивалей и выставок, которые позволяют быть в центре культурной жизни, оставаясь при этом на своей малой родине.

Московскую область на форуме представляет Глава городского округа Клин Алена Сокольская.

На стратегической сессии по теме регионального этапа Алена Дмитриевна выступит с презентацией проекта «Агрошкола» (о том, как привлечь детей на работу в село), а также примет участие в работе Круглого стола на тему «Патриотизм: объединяющая основа молодежного сообщества» и поделится с коллегами опытом проведения Клинских гуманитарных конвоев.

Работа форума продолжится и завтра. Участники будут знакомиться с муниципальными практиками Ивановской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.