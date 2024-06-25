Глава Егорьевска Дмитрий Викулов с заместителями провел обход территории

сегодня в 17:25

Вместе с представителями управляющей компании «Техстрой плюс», Егорьевской службы благоустройства и водоканала Егорьевских инженерных сетей глава городского округа Дмитрий Викулов осмотрел территории нескольких дворов микрорайона № 4. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

В некоторых местах глава дал поручение ответственным службам окосить газоны, убрать упавшие и спиленные после грозы аварийные деревья.

У дома № 9 эксперты увидели переполненную ливневую канализацию. Чтобы ликвидировать подтопление, было дано поручение прочистить ливневки, которые находятся в соседнем дворе и на Касимовском шоссе.

Осмотрели также дворы, где планируется обустроить дополнительные парковки у домов № 6 и № 9.

Всего по программе комплексного благоустройства запланированы работы на 13 дворовых территориях, также во дворах будут обустроены 24 пешеходных дорожки в рамках программы «Пешком».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.