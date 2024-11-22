Глава Щелкова посетил предприятие «Агава»

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Руководитель городского округа Щелково Андрей Булгаков посетил местное предприятие «Агава». Компания является производителем домашнего текстиля для сна и отдыха, в ней работает слаженный коллектив более чем из 100 сотрудников — в основном наших местных жителей, сообщила пресс-служба адмниистрации муниципалитета.

«Агава» сотрудничает с популярными брендами, которые можно найти во всех крупных торговых центрах, — например, «Cozy Home». Руководство компании рассказало Андрею Булгакову интересные детали об ассортименте компании.

Так, одеяла производят более 10 лет. Каждый товар соответствует стандартам качества международного образца. Применяемые материалы в обязательном порядке подвергаются независимым лабораторным испытаниям.

Подушки — самого разного назначения: от классических окантованных до современных стеганых и декоративных. При изготовлении используется широкий диапазон наполнителей. Новая высокопроизводительная линия набивки подушек позволяет изготавливать до 2 тысяч штук ежедневно.

Также здесь производят трикотажное постельное белье, наматрасники; также есть детская линейка товаров.

«В связи с расширением производства и развитием территории предприятия необходимо содействие в подключении к сети газораспределения газопоршневой электростанции. Уже взяли на сопровождение этот вопрос», — написал Андрей Булгаков в своем Telegram-канале.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.