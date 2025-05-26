Глава Одинцовского округа встретился с членами Ассоциации ветеранов СВО

Участие в совещании принимали профильные сотрудники администрации, руководители военкомата и регионального отделения Фонда «Защитники Отечества», депутаты окружного Совета. Установочная встреча будущих участников муниципального отделения Ассоциации прошла в марте, а уже в апреле состоялось первое полноценное заседание новой организации.

«Самый важный результат таких встреч — обратная связь. Нам нужно понимать, что происходит в реальной жизни „на земле“, как мы можем помочь, в каком формате необходимо выстраивать дальнейшее взаимодействие», — подчеркнул Андрей Иванов.

У Ассоциации ветеранов СВО 10 основных задач. В приоритете — интеграция в систему патриотического воспитания молодёжи, сохранение и приумножение воинских традиций и, конечно, помощь в решении социальных вопросов участников специальной военной операции. В Одинцовском округе с 2022 года успешно работает Центр поддержки семей военнослужащих. Глава муниципалитета отметил, что имеющиеся наработки можно использовать и при решении задач, стоящих перед Ассоциацией.

«Если речь идет о системных, общих для ветеранов СВО вопросах, то мы можем выходить с различными инициативами на вышестоящий уровень. Если проблемы носят частный характер, то и решать их будем в ручном режиме. При этом нужно действовать проактивно, не ждать обращения», — выразил уверенность Андрей Иванов.

В ходе встречи было рассмотрено исполнение протокольных поручений. Глава поставил задачу разработать регламент, предусматривающий обязательное участие членов Ассоциации ветеранов СВО в мероприятиях, которые проводит администрация. В ближайшее время будет определена периодичность подобных совещаний — они станут регулярными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.