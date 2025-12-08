Глава Одинцовского округа вручил первые паспорта 15 школьникам 5 декабря

В администрации Одинцовского округа 5 декабря прошла церемония вручения первых паспортов юным жителям муниципалитета. Главный документ гражданина Российской Федерации получили 15 школьников из рук главы округа Андрея Иванова.

Андрей Иванов поздравил подростков с этим важным событием, отметив, что получение паспорта символизирует начало взрослой жизни и новый этап в становлении гражданина страны. Он подчеркнул, что успех каждого человека — это успех всей страны, и выразил уверенность в будущем молодого поколения.

К поздравлениям присоединился участник образовательной программы для ветеранов СВО «Герои Подмосковья» Марат Музафаров. Он пожелал школьникам с честью пользоваться своими правами, ответственно относиться к обязанностям и стремиться к личностному росту.

Вместе с паспортами школьники получили сувенирные наборы, Конституцию Российской Федерации и подарочное издание книги Николая Карамзина «История государства Российского».

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.