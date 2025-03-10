Глава Одинцовского округа вручил 13 юным жителям их первые паспорта РФ

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручил первые паспорта 13 юным жителям муниципалитета. Церемония прошла в администрации округа и была приурочена к празднованию международного женского дня — 8 марта. Помимо паспорта, каждому из ребят, достигших 14-летия, Андрей Иванов вручил подарочное издание основного закона РФ и книгу Николая Карамзина «История государства Российского». А девушкам глава округа также подарил букеты ароматных тюльпанов, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодня у вас очень волнительный день, вы получаете главный в жизни каждого человека документ. Это паспорт гражданина РФ. И, конечно, паспорт — это не просто документ, это первое подтверждение вашего статуса. Теперь вы полноправные граждане своей страны. Это символ нового этапа в жизни и вашей взрослости. Теперь вы часть той многовековой традиции, традиции единства, где, несмотря на национальность, на вероисповедание, каждый из нас важен, и где успех каждого человека — это успех всей страны. Сегодня вместе с документами и подарками, которые мы вам подготовили, мы вручаем вам и свое доверие, и веру в каждого из вас, потому что именно вам предстоит строить будущее нашей страны», — подчеркнул Андрей Иванов.

Он отметил, что вместе с паспортом они получают дополнительные права, которых у них не было до сегодняшнего дня.

«Не забывайте, что вместе с правами у вас появляется ответственность. Ответственность, в первую очередь, за свои поступки, ответственность за свою семью, за свое окружение, да и в целом за Россию. Не забывайте, что где бы вы ни находились, вы везде представляете нашу великую страну», — отметил Иванов.

Он добавил, что паспорт нельзя терять, с паспортом нужно обращаться очень бережно.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.