Глава Одинцовского округа в День Конституции вручил первые паспорта 14 юным жителям

Андрей Иванов отметил важность этого документа в жизни каждого человека и пожелал молодым гражданам страны успехов во взрослой жизни.

«Паспорт — это не просто документ, это символ того, что вы стали взрослыми, символ нового этапа в жизни. Сегодня мы вручаем вам не только паспорт, но еще и свое доверие, веру в каждого из вас, потому что вы — подрастающее поколение, и именно вам предстоит строить будущее нашей страны. Хочу, чтобы вы не забывали, что вместе с правами, которые у вас появляются сегодня, также появляются и обязанности перед своими родственниками, семьей, перед друзьями, обществом, в котором вы живете», — подчеркнул Андрей Иванов.

Глава Одинцовского округа обратил внимание ребят на то, что любовь к Родине начинается у каждого человека в первую очередь с искреннего интереса к истории своей страны. Именно поэтому каждому юному гражданину вместе с паспортом вручили том подарочного издания «Истории государства Российского» Николая Михайловича Карамзина.

«Для меня получение паспорта — событие огромной важности, — поделилась эмоциями одна из участниц мероприятия Екатерина Кичанова. — То, что оно совпало с Днем Конституции, придает ему дополнительную значимость. Паспорт даст мне дополнительные возможности. В планах — активное участие в волонтерской деятельности».

Вместе с книгой Н. М. Карамзина в каждый сувенирный набор вошли экземпляр Конституции, поздравительный адрес главы Одинцовского округа, брелок и обложка для паспорта.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.