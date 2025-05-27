Глава Одинцовского округа проверил ход ремонта Васильевской школы

Ремонт Васильевской школы в поселке Санатория им. Герцена Одинцовского округа выполнен на 60%. Работы на объекте выполняются за счет средств муниципалитета. Сейчас завершаются кровельные работы, рабочие ремонтируют цоколь и отмостку здания, шпатлюют и штукатурят стены внутренних помещений. На объекте задействовано 50 человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже 1 сентября ученики Васильевской школы вернутся в обновленное образовательное учреждение.

«Общая строительная готовность на сегодняшний день составляет 60%, задействовано 50 специалистов. На объекте активно ведутся кровельные работы, обновляют цоколь и отмостку, а в помещениях шпатлюют и штукатурят стены. Здание оборудуют новой системой пожарной и охранной сигнализации, подрядчик проведет монтаж слаботочных сетей, отопления, вентиляции и водоснабжения. В июне начнется установка фасадов из вентилируемого керамогранита. К сентябрю планируем полностью завершить капремонт, чтобы дети смогли вернуться в обновленную школу», — сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Двухэтажное здание Васильевской школы было построено в 1971 году, его площадь — 2646 кв. м. Как сообщалось ранее, в период проведения подготовительных мероприятий к зимнему отопительному сезону 2024 года в здании были выявлены значительные прорывы трубопровода — он был поврежден практически на 80%.

Из-за аварийного состояния коммуникаций было принято решение закрыть учреждение на ремонт. На время проведения работ все ребята были переведены на обучение в Новогородковскую СОШ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.