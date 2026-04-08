Глава Одинцовского округа провел выездной прием в Заречье

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 7 апреля провел личный прием в формате «Выездной администрации» в рабочем поселке Заречье. Жители подняли вопросы транспорта, благоустройства и здравоохранения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла в территориальном управлении Сколковское на площадке культурно-досугового центра. В обсуждении участвовали заместители главы округа, руководители предприятий и профильных служб, первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина и главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн.

Одной из ключевых тем стала работа маршрута № 1056 «Заречье — Одинцово». Сейчас на линии курсирует один автобус малого класса, который выполняет восемь рейсов в будни — по четыре в каждую сторону. Жители отметили, что маршрут востребован в дневное время, так как позволяет добираться на работу, в медучреждения и социальные службы.

«Наши профильные специалисты посчитают пассажиропоток, чтобы сверить его с расписанием. Также проанализируем сообщения в соцсетях. По итогам подготовим обращение в региональный Минтранс по вопросу увеличения количества рейсов на маршруте № 1056», — сообщил Андрей Иванов.

Жители деревни Шульгино обратились с просьбой о благоустройстве прудов и ручья. В округе готовят концепцию развития территории с созданием зон отдыха у воды, организацией дорожного движения, ремонтом дороги на улице Прудной и развитием инженерной инфраструктуры. Проект представят жителям для обсуждения.

Также на приеме обсудили сроки открытия новой поликлиники на 300 посещений в смену в ЖК «Заречье Парк». Объект, который возводит группа компаний «Самолет», готов на 99%. Завершаются внутренние работы и подготовка к вводу, открыть медучреждение планируют в сентябре.

