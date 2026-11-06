Глава Одинцовского округа провел прием жителей в отделении «Единой России»

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов на личном приеме обсудил с жителями обновление детской площадки, помещение для тренировок ветеранов СВО и ремонт дороги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел личный прием в местном отделении партии «Единая Россия». Жители дома 13 на улице Маршала Жукова попросили заменить детскую игровую площадку: ее элементы устарели и находятся в плохом состоянии. Иванов сообщил, что двор модернизируют в рамках Народной программы «Единой России».

Ветеран специальной военной операции Антон Федотов, член ассоциации ветеранов СВО Одинцовского округа, попросил выделить помещение для регулярных командных тренировок. Он занимается адаптивным спортом — фиджитал-боксом — и занял со сборной ветеранов СВО Московской области второе место на Всероссийском фестивале «Победа».

Сейчас индивидуальные тренировки проходят в спортцентре «Искра». Для подготовки сборной по программе «Кубка мужества» нужно общее пространство. Программа включает пауэрлифтинг, настольный теннис, шахматы, метание ножа и гиревой спорт.

«Поручил подобрать подходящее пространство, а ассоциация ветеранов СВО сформирует список желающих заниматься. Также закупим специальное спортивное оборудование для действующих спорткомплексов, парков и открытых площадок округа. Отдельно проработаем расширение возможностей для занятий адаптивной физкультурой участников и ветеранов СВО, людей с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Андрей Иванов.

Также на приеме обсудили ремонт дороги в Покровском городке. Спецтехника повредила покрытие во время благоустройства, из-за чего к нескольким домам затруднен проезд экстренных и коммунальных служб. В ближайшее время участок выровняют асфальтовой крошкой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.