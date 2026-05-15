Глава Одинцовского округа поздравил центр «Доброториум» с 10-летием

Юбилей арт-центра для особенных детей «Доброториум» отметили в Одинцовском округе Подмосковья 14 мая. Глава муниципалитета Андрей Иванов вместе с депутатами поздравил коллектив и воспитанников центра в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Арт-центр «Доброториум» уже десять лет помогает детям раскрывать способности через творчество и искусство. Здесь работают театральная и фольклорная студии, проходят занятия с психологом и логопедом. По словам Андрея Иванова, сегодня без центра невозможно представить муниципалитет.

«Я хорошо помню тот солнечный майский день — 14 мая 2016 года, когда мы с вами перерезали ленточку перед входом в «Доброториум». Это был по-настоящему праздничный момент для муниципалитета. Ведь центров, подобных «Доброториуму», у нас в то время еще не было», — напомнил глава округа.

Руководитель муниципалитета поблагодарил педагогов, волонтеров и родителей воспитанников, отдельно отметив вклад Елизаветы Николаевны Молчановой, которая стояла у истоков создания центра.

«Спасибо вам за энергию, за неравнодушие и за то, что десять лет назад вы поверили в эту идею и воплотили ее в жизнь», — сказал Андрей Иванов.

Юбилей стал культурным событием с мастер-классами, конкурсами и концертом. В программе участвовали воспитанники центра и народный артист России Николай Басков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.