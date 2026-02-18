Глава Одинцовского округа поздравил Марию Шадурину с 96-летием в Звенигороде

Андрей Иванов лично поздравил Марию Шадурину, отметив ее вклад в Победу и послевоенное восстановление страны. В годы Великой Отечественной войны Мария Сергеевна работала в колхозе, а после войны — на ткацкой фабрике и масло-сливочном заводе. С 2018 года она проживает в Звенигороде.

«Мария Сергеевна родилась на Брянской земле, встретила войну в юном возрасте. Подростком трудилась в колхозе ради фронта и Победы. После войны работала на ткацкой фабрике и масло-сливочном заводе. За этими простыми строчками биографии — десятилетия честного труда и большая внутренняя сила. Передал Марии Сергеевне именную открытку от Владимира Владимировича Путина и зачитал поздравление от Президента», — рассказал Андрей Иванов.

Зять Марии Сергеевны, подполковник запаса ВДВ Анатолий Дубко, участвовал в войне в Афганистане и награжден Орденом Красной Звезды, Орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР», а также медалями и Почетной грамотой Президиума Верховного Совета СССР. Недавно он провел «Урок мужества» в одной из школ округа.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.