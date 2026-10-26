Глава Одинцовского округа обсудил со старостами развитие сел и деревень

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов встретился с сельскими старостами и обсудил освещение, детские площадки, транспорт и благоустройство населенных пунктов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Андрей Иванов отметил важность работы старост, которая помогает администрации наладить связь с жителями и лучше понять их запросы. День сельского старосты в Московской области отмечают 23 октября.

«Благодаря вашему неравнодушию, вовлеченности мы можем верно расставить приоритеты, организовать контроль за решением задач», — отметил Андрей Иванов.

Глава подчеркнул, что часть вопросов выходит за рамки муниципальных полномочий и требует региональных или федеральных ресурсов. Совместная работа помогает их решать. За чашкой чая участники обсудили уличное освещение, площадки для детского отдыха и спорта, общественный транспорт и благоустройство.

Староста деревни Марьино Наталья Карасева попросила осветить дорожку у автобусной остановки: около 100 метров жители проходят с фонариками телефонов. Иванов поручил до 30 ноября установить столбы и протянуть линию наружного освещения.

Староста деревни Сальково Татьяна Романова сообщила об отсутствии детской площадки. Проект уже готов, но в 2026 году профинансировать строительство не удалось. О схожей проблеме в селе Луцино рассказала староста Нина Беляева. По поручению главы в округе сформируют дополнительный сверхнормативный перечень таких объектов. Их должны обустроить в 2027 году.

Участники также рассмотрели возможность создания дополнительного парковочного кармана на автодороге у санатория «Звенигород» и сквера в деревне Шульгино у памятника землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Все задачи взяли в работу профильные заместители главы муниципалитета.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.