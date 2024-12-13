Глава Одинцова вручил первые паспорта 21 юному жителю округа

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручил первые паспорта 21 юномужителю муниципалитета. Церемония прошла администрации округа и была приурочена к государственному празднику — Дню Конституции Российской Федерации. Помимо паспорта каждому из ребят, достигших 14-летия, также вручили подарочное издание Основного закона Российской Федерации и книгу Николая Карамзина «История государства российского», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сегодня в России отмечается День Конституции. Это та дата, которая всем нам еще раз напоминает о главных ценностях государства, о правах и свободах человека, о равенстве перед законом, о единстве нашего многонационального народа России. Конституция, ребята — это основа, на которой строится вся наша жизнь. Она защищает наши права, дает возможность получить образование, развиваться и строить планы на будущее. Очень символично, что именно в день Конституции вы получаете свой первый, самый важный документ в жизни каждого человека», — подчеркнул Андрей Иванов.

Конституция — высший нормативный правовой акт Российской Федерации. Он был принят 12 декабря 1993 года на всенародном голосовании. Летом 2020 года в него внесли поправки, всего — 206 уточнений. Они устанавливали социальные гарантии государства, защиту суверенитета и территориальной целостности, утверждали семейные ценности, затрагивали вопросы экологии, защиты животных, сохранения культурного наследия и поддержки науки. Принципы Конституции РФ являются основой стабильности и поступательного движения страны вперед.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.