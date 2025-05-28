Глава Одинцова провел личный прием граждан

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с профильными заместителями провел личный прием в формате «Выездной администрации» в Звенигороде. Ключевым вопросом стал ремонт дорог вблизи улицы Полевая — на проблему указал житель города, который также является ветераном СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заявитель сообщил, что после завершения строительства и ввода корпусов № 18, 19 и 20 в микрорайоне «Восточный-3» существенно увеличилось движение транспорта через частный сектор до улицы Игнатьевская. В результате покрытие пришло в негодность — образовались ямы. Решением вопроса станет оформление дорог в муниципальную собственность, чтобы их можно было полноценно обслуживать.

«Чтобы дорогами было комфортно пользоваться надо в первую очередь заделать ямы — чем быстрее, тем лучше. Параллельно приступаем к оформлению дорог. После этого ставим их в программу и начинаем готовить к полноценному ремонту», — сказал Иванов.

Статус «Бесхозяйные» сейчас имеют три участка дорог около улицы Полевая. Их протяженность — 120, 140 и 180 метров. Для устранения ям потребуется порядка 30 куб. метров крошки, проводить эти работы будут силами муниципального бюджетного учреждения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.