Глава Наро-Фоминского округа встретился с активом общественных организаций

Глава Наро-Фоминского городского округа Андрей Ковалько 5 ноября обсудил с руководителями и активистами местных общественных организаций их работу и проблемы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече с Андреем Ковалько участвовали представители «Боевого братства», общества «Диабет», общества инвалидов и союза пенсионеров. Они рассказали о повседневных задачах своих организаций и поделились проблемами.

«Сильные духом, заботливые, неутомимые — настоящий пример для всех нас. Это поколение, которое не привыкло жаловаться, а привыкло делать», — отметил глава округа.

Участники встречи говорили прежде всего о помощи другим. Активисты плетут сети, изготавливают окопные свечи и собирают гуманитарную помощь для исторических территорий, военных госпиталей и бойцов на передовой.

Андрей Ковалько попросил представителей общественных организаций беречь себя, подчеркнув, что их опыт и сила духа нужны следующим поколениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.