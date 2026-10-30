Глава Наро-Фоминского округа Андрей Ковалько поздравил волонтеров

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Глава Наро-Фоминского городского округа Андрей Ковалько поздравил добровольцев с Днем волонтера Московской области и вручил награду 12-летней школьнице Валерии Талат, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Наро-Фоминском городском округе прошли праздничные мероприятия ко Дню волонтера Московской области. Основной площадкой стал Молодежный комплексный центр. Здесь состоялся конкурс добровольческих инициатив «Волонтером быть здорово!», который объединил инициативных ребят и опытных наставников.

Глава округа Андрей Ковалько поздравил добровольцев и отметил значимость труда людей, для которых забота о ближнем и бескорыстная помощь стали ежедневным выбором. Он подчеркнул, что неравнодушие и отзывчивость волонтеров помогают менять мир к лучшему.

Во время праздника Ковалько вручил награду 12-летней Валерии Талат, ученице шестого класса наро-фоминской школы № 5. Школьница регулярно участвует в благотворительных и экологических акциях, а также выступает автором социально значимых инициатив.

Глава округа поблагодарил всех добровольцев за труд, отзывчивость и готовность приходить на помощь в любых обстоятельствах.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.