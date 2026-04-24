Глава Мытищ вручила знаки отличия ко Дню труда

Знака «За доблестный труд» удостоены несколько жителей округа. В числе награжденных — заведующая поликлиникой № 2 Мытищинской областной клинической больницы Любовь Кикоть. В этом году она отмечает 50-летие трудового стажа. Любовь Кикоть — заслуженный работник здравоохранения Московской области, заслуженный врач РФ и почетный гражданин городского округа Мытищи.

Награду также получила оператор на решетке ООО «Водопроводно-канализационные системы» Ольга Коняева. Она работает в сфере водоснабжения и водоотведения с 1973 года и представляет трудовую династию. Совокупный стаж семьи Коняевых составляет 147 лет.

Знаком отличия отметили хормейстера первой категории ДК «Поведники» центра культуры «Подмосковье» Аллу Захарову. С 1994 года она руководит ансамблем русской песни «Чебатуха», который объединяет участников разного возраста и уровня музыкальной подготовки.

Награду «За заслуги перед городским округом Мытищи» вручили Борису Романову — главному специалисту отдела надежности, радиационных испытаний и исследования материалов АО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности». Он начал трудовой путь в 1959 году, участвовал в реализации космического эксперимента «Спираль» и международного проекта «Вега». В 2026 году под его руководством издали справочник по диэлектрическим свойствам кабельных изоляционных материалов. В 90 лет Борис Романов продолжает работать на предприятии.

«Спасибо за ваш труд, вклад в развитие не только муниципалитета, но региона и всей страны. Вы — пример для молодого поколения. Крепкого здоровья, успехов и благополучия», — отметила Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.