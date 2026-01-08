Глава МВД Венесуэлы Кабельо: при атаке со стороны США погибли сто человек

Глава МВД латиноамериканской страны Диосдадо Кабельо заявил, что в результате атаки США на Венесуэлу погибли сто человек, сообщает РИА Новости .

«Сто человек… были убиты», — заявил он.

3 января 2026 года США атаковали военные объекты в Венесуэле и захватили, затем вывезли из страны Мадуро и его супругу Силию Флорес. Они были доставлены в США и помещены в следственный изолятор в Бруклине, расположенном в южной части Нью-Йорка.

5 января Мадуро и Флорес предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвинили их в причастности к незаконному обороту наркотиков. Мадуро и Флорес отрицают свою вину по предъявленным обвинениям.

