Глава Можайского округа вручил медали узникам концлагерей к 80-летию Победы

Глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев вместе с Можайским городским прокурором Александром Неплюевым вручили памятные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей Надежде Ивановне Карпухиной и Тамаре Павловне Кравцовой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Всю свою жизнь женщины посвятили воспитанию детей и работе на Можайском гидротехническом узле. Они стояли у истоков строительства главного источника жизни столицы, ведь именно отсюда на Рублевскую и Западную станции водоподготовки поступает более 70% воды Москворецкой водной системы.

80 лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война, но ее эхо до сих пор не затихает в сердцах людей. С особым трепетом в эти дни ветераны принимают награды, ведь в этих медалях отражены их память, боль, радость долгожданной Победы и вся их жизнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.