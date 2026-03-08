Глава Можайского округа поздравил ветеранов Великой Отечественной войны

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев 6 марта поздравил с Международным женским днем женщин, переживших Великую Отечественную войну. Руководитель муниципалитета лично навестил Татьяну Гавриловну Савченкову и Клавдию Леонтьевну Ровинскую, чтобы вручить цветы и передать слова благодарности за их подвиг, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы привыкли называть вас героями, и это правда. Но глядя на вас сегодня, я хочу сказать о другом: прежде всего вы — Женщины. Матери и бабушки, которые, пройдя через сражения, сохранили в себе нежность. Вы не только ковали Победу, но и восстанавливали страну и растили детей. Низкий вам поклон за вашу силу и красоту. Крепкого здоровья и мирного неба», — сказал глава округа.

Татьяна Гавриловна Савченкова встретила войну в 16 лет. Будучи старшей из шестерых детей, она рыла окопы под Смоленском. В 1942 году без документов добралась до Москвы и стала бойцом военизированной охраны Западной железной дороги. Сопровождала эшелоны с боеприпасами к линии фронта, рискуя жизнью под бомбежками. День Победы встретила на боевом посту. После войны почти 50 лет проработала токарем. Сейчас живет на Бородинской земле, вырастила детей, внуков и правнуков.

Денис Мордвинцев навестил и Клавдию Леонтьевну Ровинскую.

Клавдия Леонтьевна встретила войну 16-летней школьницей в Сибири. Весной 1942-го, едва исполнилось 17, она тайком от родителей уехала на фронт. Служила радистом-телеграфистом в 618-м отдельном батальоне связи. Воевала под Воронежем, чудом выжила при взрыве моста — осколок прошел в миллиметрах от сонной артерии. Выходила из окружения, освобождала Киев в составе первой десантной группы. Была ранена, но долг выполнила до конца.

«Желаю всем мира и счастья. Пусть наши дети и внуки живут спокойно», — поделилась ветеран Клавдия Ровинская.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.