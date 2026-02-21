Глава Можайского округа поздравил участниц Великой Отечественной войны

Защитников и защитниц Отечества — ветеранов Великой Отечественной войны Клавдию Леонтьевну Ровинскую и Татьяну Гавриловну Савченкову — 20 февраля поздравили с наступающим праздником. Накануне Дня защитника Отечества участниц войны навестили глава Можайского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Денис Мордвинцев, исполняющий обязанности Можайского городского прокурора Роман Шейко и депутат Совета депутатов Елена Прокутина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы приехали к вам в преддверии праздника Дня защитника Отечества, чтобы сказать огромное спасибо и низко поклониться за то, что в годы Великой Отечественной войны вы защитили наше Отечество. Благодаря вам мы живем на своей земле, по нашим законам и с нашей верой», — обратился к ветеранам Денис Мордвинцев.

Клавдия Леонтьевна Ровинская встретила войну 16-летней школьницей в Сибири. Весной 1942 года она тайком от родителей уехала на фронт. Служила радистом-телеграфистом в 618-м отдельном батальоне связи. Воевала под Воронежем, чудом выжила при взрыве моста, выходила из окружения, освобождала Киев в составе первой десантной группы.

Татьяна Гавриловна Савченкова в 16 лет рыла окопы под Смоленском. В 1942 году стала бойцом военизированной охраны Западной железной дороги, сопровождала эшелоны с боеприпасами к линии фронта. День Победы встретила на боевом посту. После войны почти 50 лет проработала токарем, вырастила детей, внуков и правнуков.

Гости вручили ветеранам цветы и подарки, пожелали крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.