Глава Можайского округа поздравил с днем рождения мать четырех участников СВО

Александр Николаевич Князев — активный гражданин Можайского городского округа, участник СВО, депутат партии «Единая Россия» и прекрасный отец двух дочерей. Все это благодаря его родителям. Его мама — Людмила Николаевна Князева в пятницу отметила свой день рождения. Поздравить ее и пообщаться со всей семьей приехал глава Можайского округа Денис Мордвинцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Увлечения Людмилы Николаевны довольно обширны, начиная от огородных дел и заканчивая ловлей рыбы в местной речке.

Самым главным человеком в их семье является бабушка. Раисе Степановне 94 года. Она очень любит читать романы и писать стихотворения. В преклонном возрасте с трудом получается писать от руки. Но в этом бабушке с удовольствием помогают ее внуки и правнуки.

Братья Александра, Дмитрий, Иван и Денис в настоящее время защищают интересы страны в зоне специальной военной операции.

«Эта семья является настоящим примером для подражания. Ведь именно тут не понаслышке знают, что такое патриотизм, любовь к своей Родине и проявление активной гражданской позиции», — отметил глава муниципалитета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.