Глава Можайского округа посетил промышленное предприятие «198 КЖИ»

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев вместе с первым заместителем Алексеем Сперанским 3 марта приехали на предприятие АО «198 КЖИ», чтобы своими глазами увидеть, чем сегодня живет один из флагманов местной промышленности, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Предприятие, осуществляющее деятельность на протяжении 74 лет, в настоящее время представляет собой современный высокотехнологичный комплекс, оснащенный инновационным оборудованием для выпуска железобетонных изделий. Производственная мощность завода включает цеха по изготовлению вертикальных, наружных и внутренних стеновых панелей.

В ходе визита была продемонстрирована продукция предприятия, в том числе узлы и элементы строительной системы «ДОММОС», рекомендованной к применению в жилищном строительстве Московского региона. Перечень выпускаемых изделий включает в себя трехслойные наружные стеновые панели с облицовкой, внутренние стеновые панели, объемные вентиляционные блоки и иные виды продукции.

Генеральный директор производства Юрий Неумывайченко провел экскурсию по производственным цехам, продемонстрировав технологические процессы и возможности модернизированного оборудования.

Отдельно было отмечено, что завод не остается в стороне от повестки, в том году коллектив выполнил сложный заказ и отлил специальное защитное сооружение для отправки в зону боевых действий.

Также обсудили возможное сотрудничество предприятия с Правительством Московской области и Можайским округом в части строительства жилья, что очень актуально для нашего округа. Решили проработать этот вопрос детальнее, а заодно посмотреть, что можно сделать, чтобы завод работал на полную мощность.

Сегодня на предприятии трудится несколько сотен человек. Это сплоченный коллектив профессионалов, прошедших необходимое обучение для работы на современном оборудовании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.