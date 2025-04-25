Глава Можайского округа Денис Мордвинцев провел прием граждан

В Центре управления регионом Можайского округа состоялся традиционный прием граждан, который прошел при участии главы Можайского округа Дениса Мордвинцева и Можайского городского прокурора Даниила Гаврилова. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Встреча стала отличной возможностью для открытого диалога, где жители смогли напрямую обратиться с актуальными вопросами и получить компетентные ответы от сотрудников профильных отделов администации муниципалитета.

Жители села Тропарево Александр и Анатолий обратились по вопросу организации нового места для захоронения. В прошлом году Главой Можайского округа Денисом Мордвинцевым была проведена встреча с сельчанами, где они совместно рассмотрели варианты территорий. Все присутсвующие жители поддержали предложение и уже сейчас новый участок находится в активной стадии оформления необходимых документов.

Уточнить дату следующего приема и записаться на него можно по телефону общего отдела администрации Можайского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.