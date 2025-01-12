Глава Можайского округа Денис Мордвинцев поздравил с юбилеем участницу ВОВ

Участнику Великой Отечественной войны, ветерану труда, жительнице пос. Бородино Можайского округа Татьяне Гавриловне Савченковой 12 января исполнилось 100 лет. С 1942 года и до самой Победы, а также все три послевоенных года она была бойцом 1-го отряда военизированной охраны Западной железной дороги. Татьяна Павлова (дев.) родилась в д. Рябинки Сычевского района Смоленской области, там же пережила немецкую оккупацию. Летом 42-го Сычевский район на короткое время был освобожден нашими войсками. Представители Смоленской железной дороги вывезли молодежь, в том числе и 17-летнюю Татьяну из прифронтовой зоны в Москву. Девушку взяли на службу в военизированную охрану Западной железной дороги, на военный завод, находившийся рядом с Белорусским вокзалом. Здесь ей выдали военную форму, винтовку и научили метко стрелять. В обязанности бойца отряда военизированной охраны Павловой, помимо охраны территории завода, входило проводить осмотры и пломбировать груженые военным имуществом, техникой и боеприпасами вагоны, выходящие из заводских цехов. Татьяне и ее сослуживцам часто приходилось с оружием в руках сопровождать военные эшелоны до Вязьмы и других железнодорожных станций, расположенных в прифронтовой зоне. В ходе одной из таких командировок девушка, выполняя свой служебный долг, чуть не погибла, получив тяжелую травму ноги. 6 марта 1944 г. за образцовое несение постовой службы боец Павлова была отмечена благодарностью командования. Вторую такую же благодарность ей объявили в июле того же года.

В 1948 году Татьяна переехала на постоянное жительство в д. Семеновское Можайского района к мужу, бывшему фронтовику Владимиру Григорьевичу Савченкову. Волею судьбы она навсегда поселилась в тех местах, где в годы войны воевал и погиб ее отец, без вести пропавший красноармеец Гавриил Павлов.

«В 1941 году из Можайской деревни Троица отец прислал нам свое последнее письмо. Больше мы о нем ничего не слышали, не было ни одной весточки… Я всегда с надеждой читаю о работе местных поисковиков: а вдруг найдут и моего отца? Сколько буду жить — столько надеяться», — сказала Татьяна Савченкова.

Гражданская профессия у Татьяны Гавриловны — токарь 4-го разряда. Многие годы она работала в токарном цеху Бородинской фабрики культтоваров. Общий трудовой стаж ветерана — почти 50 лет. Татьяна Гавриловна Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и многими трудовыми отличиями.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны. «Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.