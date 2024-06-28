Глава Можайского округа Денис Мордвинцев посетил летний лагерь

Каждый день в первую школу Можайска приходят порядка 200 детей разных возрастов, их ждут занятия по пяти трекам — интеллектуальному, социально-активному, культурному, патриотическому и спортивному.

Глава муниципалитета пообщался с ребятами и узнал, каковы их впечатления от проекта. Конечно, спортивное направление особенно популярно у юных жителей округа: эстафеты и другие игры вызывают много эмоций как у самих участников, так и у их болельщиков.

Ребята выполняют много интересных проектов. Школьники продемонстрировали, например, сделанное собственными руками радио.

«Горжусь успехами учеников одной из старейших школ нашего округа, в этом году выпустившей 300-балльника на ЕГЭ. Все те знания и умения, которые ребята получают во время таких интересных занятий, обязательно пригодятся им в будущем, — отметил Денис Мордвинцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.