Глава Можайского округа Денис Мордвинцев пообщался с сотрудниками ООО «МПП»

Встреча в формате выездной администрации прошла на предприятии ООО «МПП» в Можайске. На вопросы отвечали должностные лица, глава Можайского округа Денис Мордвинцев и местные депутаты. От жителей поступили обращения по уличному освещению, ремонту дорог, сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Все они уже взяты в работу. Решения по обращениям держу на личном контроле», — отметил глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.

Формат «Выездной администрации» на предприятии удобен для работников. Потому как они могут задать интересующие их вопросы без отрыва от производственного процесса, практически не покидая свое рабочее место.

Ранее в муниципалитете подобная встреча с населением прошла на Можайском заводе безалкогольных газированных напитков в алюминиевых банках и пластиковых бутылках ООО «УНИ ПАК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.