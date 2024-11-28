Глава Можайска поучаствовал в 29-й конференции областного отделения партии «ЕР»

В доме правительства Московской области состоялась 29-я конференция областного отделения партии «Единая Россия». В ней принял участие и глава Можайского округа Денис Мордвинцев, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Конференция состоялась в Доме Правительства Московской области.

Самая масштабная партия региона насчитывает 69 тысяч человек, 41 тысячу сторонников и более 1000 депутатов всех уровней.

В марте этого года «Единая Россия» стала активным участником выборов Президента Российской Федерации, собрав Базу сторонников партии и Президента в количестве 2 млн. человек, которые подтвердили свою активность на дистанционном электронном голосовании и на избирательных участках.

В основе каждой инициативы партии — наказы избирателей. Обращения граждан формируют работу «Народной программы», в рамках которой реализуются различные проекты. Важный результат работы партийцев — заметные улучшения качества жизни в муниципалитетах.

Местное отделение партии «Единая Россия» ведет активную работу по поддержке участников специальной военной операции. Депутатский корпус участвует в сборе гуманитарной помощи военнослужащим, раненым бойцам в госпиталях и жителям прифронтовых территорий. Активная поддержка оказывается и семьям бойцов.

Всего же по линии «Единой России» с начала проведения специальной военной операции было направлено свыше 13 тысяч тонн гуманитарной помощи, приобретена необходимая техника, оборудование — все, что запрашивают бойцы на передовой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.