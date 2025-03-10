Глава Можайска обсудил с жителями деревни Починки благоустройство парка

Глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев встретился с активной жительницей деревни Починки Светланой Салеевой. Ранее она приходила на прием в администрацию Можайского округа по вопросу оформления территории парка в населенном пункте и обустройства мемориальной доски ветерану — жителю деревни Михаилу Чижову. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участник Русско-Финской войны, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Чижов всю жизнь занимался благоустройством своей родной деревни. На пустыре он высаживал саженцы деревьев разных пород в дань уважения своим однополчанам и соотечественникам.

Теперь жители деревни Починки хотят продолжить это дело и сохранить деятельность их земляка. Вместе с главой муниципалитета Денисом Мордвинцевым жители осмотрели место и обсудили возможные варианты работ, которые возможно здесь провести.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.