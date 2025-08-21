сегодня в 17:30

Глава Мособлархитектуры поучаствовала в форуме «Ребус 2025» в Казани

18–19 августа в Казани прошел III Международный форум «РЕБУС 2025: Цифровизация. Инфраструктура». Мероприятие объединило свыше 2,5 тысяч специалистов из стран БРИКС+, ШОС и АСЕАН. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Ведущие отраслевые эксперты собрались, чтобы обсудить актуальные вызовы и перспективы интеграции цифровых решений в сферу планирования и развития территорий.

В программу вошли панельные дискуссии, а также пленарные и профильные сессии.

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина приняла участие в партнерской сессии Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований имени А. В. Кузьмина «Цифровизация в градостроительстве».

В ходе сессии были рассмотрены ключевые аспекты цифровизации: применение инновационных технологий в градостроительной практике, использование сценарного моделирования для стратегического планирования, мониторинг реализации мероприятий и цифровые нормативы градостроительного проектирования, оценку влияния цифровых решений на эффективность и экономику строительных проектов.

Эксперты пришли к единому мнению о том, что цифровая трансформация градостроительной отрасли — это не временный тренд, а стратегическая необходимость, открывающая новые возможности для повышения качества управления городским развитием.

Параллельно работе форума прошел первый международный камп « АрхиTECH 2025 „Город как код: программируемая урбанистика“, собравший молодых специалистов в сфере строительства, архитектуры и дизайна. Александра Кузьмина встретилась со студентами, рассказала о символах Совета главных архитекторов и ответила на их вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.