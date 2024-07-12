Глава Минсельхозпрода посетил центр создания новых сортов картофеля в Дмитрове

В ходе своей рабочей поездки в Дмитровский городской округ министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных посетил инновационный центр группы компаний «ДокаДжин» в селе Рогачево. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На предприятии министр ознакомился с селекционной работой по созданию новых сортов картофеля, клонированием растений и производством безвирусных мини-клубней. Специалисты центра работают над разработкой высокопродуктивных и устойчивых к болезням сортов картофеля.

Осмотрели аккредитованную лабораторию «ИЦ ФитоИнженерия», где представлено современное оборудование, позволяющее проводить качественную диагностику патогенов сельскохозяйственных культур.

На базе центра создана коллекция из 97 сортов и гибридов собственной селекции, а также 19 сортов и гибридов от ведущих зарубежных селекционных центров. Среди разновидностей выделяются такие как Кармен, Реал и Индиго, а также Прайм, Калинка и Фламинго.

Такие центры развития инноваций играют важную роль в обеспечении сельхозпроизводителей качественным семенным материалом и помогают совершенствовать агротехнику для достижения устойчивых урожаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске „ЭКО-культура“ ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год. А в 2026-м компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.