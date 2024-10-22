Глава Минсельхозпрода Подмосковья посетил птицефабрику в Наро-Фоминском округе

В рамках рабочей поездки министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных посетил ООО «Птицефабрика „Элинар-Бройлер“» в Наро-Фоминском округе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

История предприятия началась со строительства в 1979 году, первые птичники цеха репродукции были сданы в эксплуатацию в 1988 году.

«Сегодня „Птицефабрика „Элинар-Бройлер“ — это современный птицеводческий комплекс. Ознакомились с технологией выращивания птицы, включая все производственные этапы: от получения собственного инкубационного яйца до переработки охлажденной продукции. Предприятие является племенным репродуктором по разведению мясных кур кросса „Смена 9“, этот проект реализуется в рамках федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства с целью снижения импортозависимости от поставок инкубационного яйца из-за рубежа», — отметил Двойных.

В год производственная мощность достигает более 73 тыс. тонн, ассортимент выпускаемой продукции насчитывает свыше 100 наименований. В целях решения вопроса импортозамещения в птицеводческой отрасли, повышения уровня продовольственной безопасности и сохранения экспортного потенциала региона ООО «Птицефабрика „Элинар-Бройлер“» реализует инвестиционный проект, в рамках которого будут созданы 2 очереди племенного птицеводческого репродуктора I порядка по производству инкубационного яйца родительских форм, инкубатора для производства суточных цыплят, кормопроизводство для племенных цыплят, дополнительная инфраструктура.

Производственная мощность проекта в год составит 103,6 тыс. голов ремонтного молодняка прародителей, 72,5 тыс. голов взрослого стада прародителей, 2,4 млн голов суточных цыплят родителей, 300,3 тыс. голов бройлеров, что обеспечит 670 тыс. тонн мяса бройлеров в год. После ввода в эксплуатацию планируется создать 110 рабочих мест и обеспечить 12% общероссийского рынка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.