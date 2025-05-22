Глава Минпросвещения РФ показал список словарей и справочников по русскому языку

21 мая на площадке Международного мультимедийного пресс-центра Медиагруппы «Россия сегодня» состоялась презентация официального перечня нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка. В мероприятии приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, а также ведущие эксперты в области лингвистики, юриспруденции, образования и науки. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В список вошли четыре словаря:

Орфографический словарь русского языка как государственного языка РФ (разработчик — Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН);

Орфоэпический словарь русского языка как государственного языка РФ (разработчик — Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН);

Словарь иностранных слов (разработчик — Институт лингвистических исследований РАН);

Толковый словарь государственного языка РФ (разработчик — Санкт-Петербургский государственный университет).

Ректор Государственного гуманитарно-технологического университета Галина Скударева подчеркнула, что в современном информационном пространстве грамотная русская речь подвергается угрозам, что является недопустимым.

«Конечно, все мы понимаем, что русский язык — это живой организм, он развивается. Но очень важно, чтобы этот процесс не был стихийным, чтобы язык обогащался красивой, богатой лексикой. Орфоэпические, орфографические, толковые словари, словари синонимов и другие — все эти книги должны быть в обязательном доступе. Они крайне важны, в первую очередь, для системы образования: школ, колледжей, университетов», — отметила ректор.

Нормативные словари будут регулярно обновляться на основе поступающих предложений. Кроме того, издания приняты в цифровом формате и размещены на официальных сайтах Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН и Санкт-Петербургского государственного университета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.