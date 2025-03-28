Глава Минобразования Подмосковья рассказала о проектах в сфере образования региона

В Подмосковье образование получают более 1,5 млн детей на разных уровнях. Среди приоритетных направлений — обеспечение бесшовного перехода между уровнями образования, взаимодействие школ и колледжей, подготовка инженерных кадров, снижение бюрократической нагрузки на учителей.

Министр рассказала о работе по улучшению качества образования и кадрового потенциала. В 2024 году на базе Корпоративного университета развития образования создан Центр развития карьеры. Он ведет единую базу вакансий и работает над обеспечением 100% укомплектованности школ учителями к 2025/2026 учебному году.

В рамках проекта по привлечению ТОП-100 учителей планируется трудоустройство 50 ведущих специалистов отрасли и 50 лучших выпускников педагогических вузов во флагманские образовательные учреждения. Для учителей-звезд из других регионов предусмотрена грантовая поддержка.

С 1 января аттестация директоров перешла на региональный уровень. Это было сделано с целью оптимизации процесса аттестации и повышения эффективности управленческого персонала. Среди других важных инициатив министр упомянула работу по совершенствованию деятельности методических центров, а также развитие сотрудничества колледжей со школами для подготовки кадров по востребованным специальностям в ключевых отраслях экономики.

В рамках реализации нацпроекта «Молодежь и дети» в этом году будет введен новый показатель, отражающий долю выпускников, выбравших единый государственный экзамен по естественно-научным предметам, профильной математике и информатике. Этот шаг обусловлен растущей потребностью государства в специалистах инженерно-технологической направленности. В связи с этим в каждой школе будут созданы математические классы, а на базе Технолицея имени В. И. Долгих планируется открытие центра математического образования.

Вопросы конфликтов (травли) в школах остаются актуальными. Совместно с уполномоченным по правам ребенка и ГУ МВД России по Московской области проводятся методические семинары для педагогов-психологов, социальных педагогов, заместителей директоров по воспитательной работе по профилактике деструктивного поведения, обмену лучшими педагогическими практиками и их тиражированию в школах Подмосковья.

В рамках проектов по цифровизации планируется обеспечить доступность таких сервисов, как возможность подачи онлайн-заявлений на получение льготного питания в школах и создание информационной системы «Предшкола», которая облегчит работу сотрудников и обеспечит единый канал связи с родителями дошкольников. Для создания единой цифровой образовательной среды проект «Моя школа» будет запущен в колледжах. Кроме того, внедряются сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта для решения разных задач: от автоматической проверки письменных работ до вопросов повышения безопасности в образовательных учреждениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.