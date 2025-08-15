Глава Минблагоустройства Подмосковья Хайкин рассказал о преображении Люберец

В министерстве благоустройства, культуры и туризма, физической культуры и спорта Московской области рассказали о том, как меняется облик округа Люберцы и какие места стоит посетить. Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.

Люберцы — это большой самостоятельный город с разнообразной исторической архитектурой. Здесь получил свою профессию первый космонавт Юрий Гагарин, а также жили и учились такие известные личности, как Владимир Маяковский и Анна Ахматова.

Современные Люберцы — это быстроразвивающийся город с населением более 300 тыс. человек, расположенный на юго-востоке от Москвы. В XX веке Люберцы были известны, как промышленный центр и крупный железнодорожный узел Казанского направления. История города связана со многими важными событиями страны, что отражается в названиях улиц и памятниках.

«В этом году Люберцы вошли в число лидеров онлайн-голосования за объекты благоустройства. Победителем от округа стал Красковский карьер, который получил почти 28 тысяч голосов. Работы по его преображению запланированы на следующий год. В этом году мы продолжаем благоустраивать несколько пространств. Одно из них — Наташинский парк, который пользуется большой популярностью у жителей. В сентябре мы откроем парк и мост „Дружбы“ и Летний парк в Малаховке, а в октябре завершим работы в Томилинском лесу», — сказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В Люберцах пять парков: Центральный, Наташинский, «Малаховское озеро», «Лесная опушка» и парк Сказок. В парках регулярно проходят крупные мероприятия, концерты, спортивные соревнования и творческие мастер-классы. Зимой в Центральном парке проходит традиционный фестиваль «Люберецкая варежка», а в весенний период все желающие могут посетить ежегодный Пасхальный фестиваль Подольской Епархии.

В 2019 году началось благоустройство парка Малаховское озеро. Парк разделен на две зоны: прибрежную и лесопарковую. В этом году здесь были созданы тропинки, установлено уличное освещение и две входные группы, а также подготовлены места для детских игровых и спортивных площадок. В 2020 году был завершен обустройство входной группы, обновлена дорожно-тропиночная сеть с тротуарной плиткой и гранитным отсева, а также появилась асфальтированная велосипедная дорожка. Для активного отдыха установлены детские и спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием и волейбольная площадка с песком. Со стороны озера были созданы набережные со смотровыми площадками и освещением всей территории. Для удобства маломобильных граждан установлены пандусы. Парк также украсили лавочками, урнами и информационными указателями, а также высадили деревья и кустарники.

В 2020 году также благоустроили парк «Наташинские пруды». Здесь появился современный амфитеатр на 100 мест, обновлено плиточное покрытие и установлены малые архитектурные формы. В парке создали многофункциональную игровую зону площадью с игровыми элементами для детей разных возрастов и песочницей. Основной темой площадки стал «экостиль», с конструкциями из дерева и аморфными формами, которые обвивают деревья и кустарники. 20 августа в парке пройдет ежегодный праздник «День рождения Чебурашки», посвящённый любимому герою детей.

В 2022 году благоустроили скейт-парк и памп-трек в Центральном парке. Новая спортивная зона включает бетонный скейт-парк для трюков и асфальтированный памп-трек. Рядом установлены скамейки и урны, обустроена велопарковка и обновлены дорожки. Для комфортного катания в вечернее время установлены современные фонари.

Также в 2022 году завершилось благоустройство первой очереди лесопарка «Лесная Опушка» площадью 79 га. Здесь создали дорожно-тропиночную сеть, вело-лыжные и беговые маршруты, площадки для наблюдения за птицами, спортивные и детские игровые площадки, зоны для пикников и выгула собак, а также туалеты и пункты охраны. Работы продолжаются.

С 2023 года ведется благоустройство Наташинского парка площадью 19 га. Уже выполнены входные группы, пешеходные дорожки, площадь со сценой и амфитеатром, настилы вдоль воды, киоски, скамейки, теневые навесы и озеленение. Парк открыт для посещения.

В том же году в Малаховке открылся новый учебно-тренировочный комплекс Московской государственной академии физической культуры (МГАФК), построенный на федеральные средства. В здании есть ледовая арена с крытым катком и трибуной на 200 мест, тренажерный зал, залы для хореографии, акробатики и занятий на батуте, также оборудован плавательный бассейн. В комплексе есть буфет, вестибюль, гардероб, раздевалки, комнаты для тренеров и судей, кладовые, учебные классы и медицинские помещения.

Кроме того, до конца года откроется обновленный стадион «Труд», расположенный по адресу: г. Люберцы, Быковское шоссе, д. 31, модернизация которого ведется в рамках областной государственной программы «Спорт Подмосковья».

В Люберцах активно строят спортивные манежи. В их составе универсальный спортивный зал, раздевалки, комнаты для судей и хранения инвентаря, а также медицинский кабинет. Эти объекты строятся на территории школ и спортивных учреждений за счёт частных инвестиций. В 2023–2024 годах открыли четыре манежа:

в Гимназии № 5 (г. Люберцы, Октябрьский проспект, 348);

в Лицее № 4 (г. Люберцы, ул. Кирова, 47);

в Лицее № 12 (г. Люберцы, ул. Побратимов, 19);

на стадионе Балятино (пгт Октябрьский, ул. Текстильщиков, 1).

К концу 2025 года планируют открыть ещё два манежа по адресам: г. Люберцы, Октябрьский проспект, 118 и г. Люберцы, ул. 8 Марта, 6.

С 2024 года в округе проводят капитальный ремонт здания Спортивной школы олимпийского резерва по адресу Октябрьский проспект, 349А. Работы завершены на 52%.

Также реконструируют стадион «Торпедо» с постройкой физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу Октябрьский проспект, 202. В декабре 2024 года получено разрешение на первый этап работ — футбольное поле. В настоящее время ведутся работы по второму этапу — постройке физкультурно-оздоровительного комплекса, трибун и иных сооружений. Готовность первого и второго этапов составляет 58%.

В прошлом году также были благоустроены два сквера. Один из них — детский сквер в р. п. Октябрьский, где появились игровые и спортивные площадки, зона отдыха и сцена для мероприятий. Второй — детский сквер в п. Красково, оформленный в космическом стиле, с игровой площадкой и ярким рукоходом. На стене дома был создан мурал на космическую тематику.

В этом году продолжается благоустройство Люберец. В Томилинском лесопарке создается сеть дорожек общей длиной почти 8 км, включая 6 км пешеходных маршрутов и 3 км лыжных трасс. Планируется обустроить автостоянку, детские площадки и спортивную зону. Также будут созданы зоны отдыха с навесами и столами, а также кинологический маршрут для прогулок с собаками. Завершение работ запланировано на октябрь.

Благоустройство парка и моста «Дружбы» завершится к 1 сентября. Общая площадь территории составляет 41,3 га, из которых 23 га — озеро, а 18,3 га — прибрежная зона. Проект включает строительство моста, который соединит берега водоема, а также создание экотропы, амфитеатра и новых дорожек. Будут установлены детские и спортивные площадки, а также системы освещения и видеонаблюдения.

А в Малаховке продолжается благоустройство «Летнего парка». Парк разделят на северную (лесную) и южную (парадную) зоны. Ведутся работы по созданию дорожек, площадок и озеленению. К сентябрю планируется завершить работы и построить новую сцену с амфитеатром. В парке также будут обустроены игровые площадки для детей и спортивные зоны. Для безопасности установят освещение и видеонаблюдение, а владельцам собак создадут зоны для выгула и дрессировки.

В следующем году планируют благоустроить Кореневский карьер, Центральный парк культуры и отдыха, Томилинский лес (с выходом к лесопарку «Волкуша») и Октябрьский проспект.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.