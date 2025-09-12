Глава Луховиц Сергей Тимохин проверил ход голосования на довыборах окружного депутата

В Луховицах с 12 сентября проводятся трехдневные довыборы депутата в окружной Совет. Голосование рассчитано на три дня. Идет оно на четырех избирательных участках, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Каждый из них в первый день довыборов посетил глава муниципального округа Луховицы Сергей Тимохин. Он общался с председателями и работниками участковых комиссий, с наблюдателями. Каждый отметил, что довыборы идут в штатном режиме и без нарушений.

Сергей Тимохин призвал избирателей не оставаться в стороне и участвовать в голосовании.

«Жителям надо быть активными, когда речь заходит о выборах, и понимать, что каждый голос важен и может стать решающим. Пока что эта территория остается без депутата, так как прошлый народный избранник сложил с себя полномочия. Нужно прийти и выразить гражданскую позицию, проголосовать за того, кто, как считает избиратель, достоин права представлять его интересы в луховицком Совете депутатов. В округе баллотируются пять кандидатов. Жителям есть из кого выбрать», — сказал Сергей Тимохин.

Довыборы идут по одномандатному избирательному округу № 4. В него входят населенные пункты, которые раньше считались частью сельского поселения Астаповского. Это Матыра, Городна, Астапово, Берхино, Асошники и другие. Также сюда входит и ряд городских территорий — микрорайоны Молодежный-1 и Молодежный-3, улицы Луговая и Полевая, многоквартирные дома на Учебном переулке и улице Пушкина.

Самое большое количество избирателей — 2250 — числится в списках по участку № 1372. Работает он в здании бывшего Лицея.

«Голосование проходит спокойно, в штатном режиме. Погода благоприятная, так что народ идет. Первыми пришли пожилые люди. Молодежь стала подтягиваться после обеда», — сказала председатель участковой избирательной комиссии № 1372 Любовь Ерасова.

За ходом голосования на избирательных участках смотрят сотрудники полиции и Росгвардии, наблюдатели от кандидатов. Каждый из них следит за тем, чтобы голосование шло открыто, честно и легитимно. Оно продлится до 20:00 воскресенья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.