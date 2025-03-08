Глава Луховиц Сергей Тимохин поздравил коллектив Системы-112 с 8 марта

Глава муниципального округа Луховицы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин в Международный женский день с единороссами и молодогвардейцами провели поздравительный марафон. В течение дня они посещали организации и учреждения, где представительницам прекрасной половины человечества дарили цветы, торты и сердечные пожелания, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Праздник на рабочем месте встретили сотрудницы Единой дежурно-диспетчерской службы, куда от жителей поступают звонки по номеру 112. Сергей Тимохин и депутат луховицкого Совета депутатов из фракции партии «Единая Россия» Андрей Королев пожелали коллективу спокойных трудовых смен и благополучия.

«Работа сотрудниц ЕДДС сложна. Она под силу далеко не каждому мужчине. От их действий зависит, как быстро к жителям, которые попали в беду, приедет помощь. Здесь работают профессионалы, неравнодушные луховичанки, которые с душой и ответственностью относятся к выполнению служебных задач», — сказал Сергей Тимохин.

Ранее губернатор Воробьев поздравил женщин Подмосковья с 8 Марта.

«8 Марта — это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. <…> Хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья», — сказал Воробьев.