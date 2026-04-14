Глава Лотошина вручила паспорта двум жительницам округа

Глава муниципального округа Лотошино Екатерина Долгасова на еженедельном оперативном совещании вручила два паспорта гражданина РФ. Документы получили Валентина Труханова и Елизавета Дорофеева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественная церемония прошла в начале заседания с участием руководителей служб, заместителей главы округа и председателя совета депутатов. Вместе с паспортами девушкам вручили экземпляры Конституции Российской Федерации и памятные подарки.

«Получение паспорта — это не просто формальность, а первый шаг во взрослую жизнь», — отметила Екатерина Долгасова.

Глава подчеркнула, что с этого момента девушки несут ответственность за будущее страны, и пожелала им успешно учиться и трудиться на благо округа.

После церемонии совещание продолжилось в рабочем формате. Участники обсудили подготовку пунктов проведения экзаменов, где проверяют системы видеонаблюдения и оборудование для печати КИМов, а также готовность аудиторий. Отдельное внимание уделили весеннему благоустройству, обеспечению пожарной безопасности и подготовке к Дню труда, который пройдет 17 апреля.

Кроме того, глава округа сообщила о проведенной выездной администрации и личном приеме жителей, где рассматривались вопросы ЖКХ, благоустройства и земельно-имущественных отношений. В пятницу в поселке Кировском состоится акция «Лес памяти», в рамках которой жители высадят деревья в честь героев и памятных событий.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.