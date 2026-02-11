Глава Лосино-Петровского поздравил супругов Воробьевых с 60-летием брака

Анатолий Иванович и Белла Яковлевна Воробьевы отметили 60-летие совместной жизни. Супруги родились и познакомились в Баку, где поженились 10 февраля 1966 года. За годы брака они прошли долгий путь, основанный на любви и уважении.

Анатолий Иванович работал на оборонном заводе «Электротерма», а Белла Яковлевна посвятила 45 лет профессии медсестры. Оба удостоены звания «Ветеран труда», а глава семьи награжден орденом Трудовой Славы III степени.

До 1993 года пара жила в Азербайджане, затем переехала в Саратов. Пять лет назад супруги перебрались в деревню Митянино Лосино-Петровского округа, чтобы быть ближе к дочери. В семье четверо внуков и двое правнуков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил восхищение семьями, которые не делят детей на родных и приемных.

«Хочу сказать слова восхищения тем, что нет никакой разницы между родными и приемными детьми. Там, где я был (в приемных семьях — ред.), часто нет разницы между родными детьми и детьми приемными. Эта грань стирается, и дети дружат, дети, став взрослыми, планируют свое будущее и не испытывают каких-либо ущемлений», — сказал Воробьев.