Глава Лосино-Петровского подвел итоги учебного года на «Образовательном часе»

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, прошедшем с октября по декабрь, приняли участие 899 учеников из Лосино-Петровского, общее количество участий составило 1944. Это на 29% больше, чем годом ранее. Благодаря этому округ вошел в десятку лидеров Подмосковья по динамике участия. Количество победителей муниципального этапа выросло с 126 до 253, а призеров — с 36 до 125.

Сейчас продолжается региональный этап олимпиады, который завершится 28 февраля. От округа приглашены 62 школьника — на 59% больше, чем в прошлом году. Уже есть первые успехи: один победитель по информатике и четыре призера по русскому языку. Глава округа поблагодарил педагогов за подготовку учеников.

В округе расширяется проект «Математические классы Подмосковья»: теперь такие классы есть в трех школах, всего их десять, и в них обучаются 285 детей. В Свердловской школе №2 ученики 1–6 классов занимаются по федеральной программе «Петерсон».

Учащиеся проходят предпрофильную подготовку по направлениям предпринимательство, медицина, инженерия, педагогика и агрономия. Благодаря сотрудничеству с местными предприятиями школьники знакомятся с будущими профессиями.

Команды четырех школ округа участвуют в Щелковской школьной лиге по баскетболу, волейболу, футзалу и шахматам. Свердловская школа №2 и школа №2 имени В.В. Дагаева представят муниципалитет на региональном этапе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.