Глава Лосино-Петровского отчитался о проделанной работе в округе

Глава округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав совместно с депутатом Госдумы РФ Александром Толмачевым отчитались о проделанной работе в городском округе Лосино-Петровский в рамках реализации проектов партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С командой и депутатами мы выполнили большое количество важнейших задач: полностью заменили тепловые сети в деревне Мизиново, а также в центральной части городского округа, Свердловском, деревне Корпуса и микрорайоне «Солнечный», отремонтировали котельные.

Благоустроили 12 «народных троп», сквер поселка Биокомбината, набережную Суворовских прудов, модернизировали три детские площадки по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Завершаем строительство поликлиники на 320 посещений в смену и приступили к возведению новой школы в Лукино-Варино, а также построили мини-стадион в Свердловском.

Начали реализацию масштабной государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», а это 28 домов в центральной части города.

Кроме того, оказываем всестороннюю поддержку нашим бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, и их семьям. Также активно поддерживаем ребят, вернувшихся с СВО в получении ими всех предусмотренных мер поддержки:

медицинской реабилитации;

обеспечения лекарственными и техническими средствами реабилитации;

санаторно-курортного лечения;

профессионального переобучения и помощи в трудоустройстве.

Это большая командная работа, направленная на улучшение качества жизни лосинопетровцев.

Мы активно взаимодействуем с жителями, регулярно проводим встречи в формате «выездной администрации», обходы территории и личные приемы. Все эти мероприятия помогают наладить коммуникацию и эффективно решить насущные вопросы горожан.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.