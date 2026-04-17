Глава Лосино-Петровского округа проверил дворы в Подмосковье

Глава Лосино-Петровского округа Сергей Джеглав вместе с профильными службами проверил состояние придомовых территорий на улицах Пушкина и Заводской в рамках месячника чистоты. По итогам обхода ответственным поручили устранить выявленные недостатки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Джеглав вместе с заместителями, представителями МБУ «Городское хозяйство» и управляющих компаний осмотрел дворы в черте города на улице Пушкина и в Свердловском на улице Заводской. Участники обхода обсудили вопросы благоустройства, уборки и ямочного ремонта.

После зимы на ряде территорий требуется дополнительная работа. На улице Пушкина необходимо организовать парковочные места и устранить ямы во дворах. На Заводской планируется завезти грунт к детской площадке у дома №2 и привести в порядок лесополосу у реки. Жители также указали на отсутствие лавочки у одного из подъездов дома №1 и необходимость установить табличку со стрелкой к запрещающему знаку на дороге к СНТ.

Отдельно отметили хорошее состояние стадиона у школы №2 на улице Чехова, 8, открытого в прошлом году по Народной программе «Единой России». Территория содержится в чистоте.

«Все вопросы поручил проработать ответственным лицам в кратчайшие сроки. Вместе сделаем округ чище и комфортнее», — сказал Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.