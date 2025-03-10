Глава Лосино-Петровского обсудил с жителями проблему транспортной доступности

В рамках партийного проекта «Безопасные дороги» глава округа Лосино-Петровский, секретарь местного отделения партии Сергей Джеглав вместе с Валентиной Тропанец и Алексеем Столбовым организовали встречу, на которой жители смогли высказать свои проблемы и предложения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Основной темой обсуждения стало будущее маршрута № 886 после того, как транспортная компания «Мострансавто» прекращает свою деятельность. Лосинопетровцы выразили беспокойство по поводу того, кто будет нести ответственность за пассажиров после 10 марта.

В ответ на это Сергей Джеглав отметил, что безопасность и комфорт пассажиров должны быть в приоритете.

«Министерство транспорта планирует выдать временное свидетельство, которое будет действовать до заключения контракта с новым автотранспортным предприятием. Мы будем следить за развитием ситуации и делать все возможное для обеспечения надежного транспортного обслуживания», — сказал Джеглав.

Кроме того, активисты подняли вопрос о необходимости добавления дополнительных маршрутов в утренние часы пик. Жители предложили сделать конечной остановкой Лосино-Петровский, поскольку в настоящее время все маршруты являются транзитными. Для решения этой проблемы необходимо создать отстойно-разворотную площадку для общественного транспорта, что в дальнейшем позволит увеличить количество маршрутов и улучшить транспортное сообщение.

Также жители обратились с просьбой установить крытый манеж для проведения спортивных занятий в Лосино-Петровском. На данный момент ведется разработка новых крытых стадионов, которые будут безопасны для тренировок детей. Однако внедрение этих объектов запланировано не ранее 2028 года, что вызывает опасения у родителей и тренеров.

«Мы должны создать условия для развития спорта среди молодежи. Это наша общая задача — обеспечить детям возможность заниматься спортом в безопасной и комфортной обстановке», — сказал куратор партийного проекта «Безопасные дороги» Михаил Пешков.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.