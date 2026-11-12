Глава Лобни провела выездной прием для коллектива школы №10

Глава Лобни Анна Кротова 11 ноября провела встречу с коллективом общеобразовательной школы №10 в формате выездной администрации. Участники обсудили благоустройство, вопросы ЖКХ и строительство конкорса на станции МЦД «Лобня», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выездная администрация прошла в школе №10 под руководством главы Лобни Анны Кротовой. На встречу с коллективом учреждения также приехали представители администрации и депутатского корпуса.

Ключевыми темами стали благоустройство и жилищно-коммунальные вопросы. Участники обсудили качество уборки в многоквартирных домах и парковку автомобилей на газонах.

Отдельно рассмотрели строительство конкорса на станции МЦД «Лобня». Анна Кротова сообщила, что проект проходит экспертизу, которую предварительно планируют завершить к концу 2026 года. После согласования со всеми необходимыми инстанциями можно будет перейти к определению источников финансирования.

«Спасибо всем, кто приходит, задает вопросы и помогает не упустить важное. Ваши обращения — это те самые «лампочки», которые показывают, где нужно усилиться», — отметила глава муниципалитета.

Все поступившие обращения Анна Кротова взяла под личный контроль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.